محطة للطاقة النووية أول ضحايا خفض النفقات فى بريطانيا.. BBC تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

قالت شبكة بي بي سي البريطانية إن خطط بناء محطة جديدة للطاقة النووية في مقاطعة سوفولك بانجلترا تخضع للمراجعة، وقد يتم تأخيرها أو إلغاؤها، حيث تسعى حكومة المملكة المتحدة إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

كان من المتوقع أن يوفر مفاعل Sizewell C ، الذي سيتواجد جنبا إلى جنب مع مفاعل Sizewell B النووي الحالي على ساحل سوفولك إذا تم بناؤه ، ما يصل إلى 7 % من إجمالي احتياجات الكهرباء في المملكة المتحدة وسد فجوة تلوح في الأفق في القدرات النووية البريطانية.

عند اكتماله ، كان من المتوقع أن يولد المفاعل ، الذي تقدر تكلفته 30 مليار جنيه إسترليني ، مع دافعي الضرائب حوالي خمس الفاتورة بالشراكة مع تمويل خاص، لتوليد الكهرباء لستة ملايين منزل لمدة تصل إلى 60 عامًا.

قال مسؤول حكومي لبي بي سي: "نحن نراجع كل مشروع كبير ، بما في ذلك Sizewell C".

كما تخضع خطط بناء خط سكك حديد Northern Powerhouse ، وهو خط عالي السرعة عبر شمال إنجلترا يشار إليه أحيانًا بشكل غير رسمي باسم High Speed ​​3 ، للمراجعة.

تأتي مراجعة المشاريع الكبرى في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء ، ريشي سوناك ، والمستشار ، جيريمي هانت ، للإعلان عن خطط الضرائب والإنفاق في 17 نوفمبر.

ووفقا للتقرير، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال حملته حملته لقيادة حزب المحافظين في الصيف ، بدعم خطة جونسون لبناء ثمانية مفاعلات جديدة، كما دعا إلى إصلاح قوانين الترخيص للسماح للحكومة ببناء المزيد من المحطات النووية في محاولة لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة بحلول عام 2045.