محامية أمريكية تقاضي تويتر بسبب التسريح الجماعي.. "بلومبرج" تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

رفعت المحامية الأمريكية، شانون ليسريوردان، دعوى قضائية جماعية ضد "تويتر" بسبب خطط الشركة، التي اشتراها مؤخرا الملياردير إيلون ماسك، لتسريح ما يقرب من نصف الموظفين.

قالت وكالة بلومبيرج أنه تم رفع الدعوى أمس الخميس، في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو وأشارت الوكالة الى ان القانون الأمريكي يحظر على الشركات الكبيرة إجراء عمليات تسريح جماعي للعمال دون إشعار مسبق للموظفين قبل 60 يوما على الأقل من التسريح.

وقالت ليسريوردان، التي رفعت الدعوى: "لقد رفعنا هذه الدعوى الليلة للتأكد من أن الموظفين يعرفون أنهم ليسوا مضطرين للتنازل عن حقوقهم وأن لديهم القدرة على الدفاع عنها".

وأشارت بلومبرج سابقا أن ماسك يخطط لإلغاء نحو 3700 وظيفة في الشركة في محاولة لخفض التكاليف، كما هو مذكور في رسائل البريد الإلكتروني للموظفين، سيتم إرسال جميع إشعارات التسريح بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ اليوم الجمعة، مع إغلاق مكاتب "تويتر" مؤقتا وتعليق بطاقات دخول الموظفين.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن موظفي "تويتر" الذين لم يتأثروا بعملية التسريح سيتم إخطارهم عبر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضا شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، باراج أجراوال، ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي.

يعمل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على وضع بصماته على "تويتر" وذلك بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة، المنصة التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة مقابل 44 مليار دولار.

يذكر أن ماسك حاول منذ أشهر التراجع عن عقده للاستحواذ على "تويتر"، الموقع في أبريل، زاعما أن الشركة ضللته بشأن حجم قاعدة مستخدميه وانتشار الحسابات المزيفة.