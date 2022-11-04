محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث الصحراوى الشرقى بعد وفاة 6 وإصابة 24 شخصا

سوهاج - عمرو خلف

يتابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لحظة بلحظة، تداعيات حادث اصطدام سيارتى ميكروباص على طريق سوهاج / البحر الأحمر، والذي وقع مساء اليوم، وأسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين تم نقلهم لمستشفيات سوهاج الجامعي، وسوهاج التعليمي، وأخميم المركزي.

وكلف محافظ سوهاج الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع جامعة سوهاج، والانتقال لموقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفين لذويهم، حيث انتقل الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، لمستشفيات سوهاج الجامعي، وسوهاج التعليمي، وأخميم لمتابعة حالة المصابين والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، فيما تم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث فور وقوعه لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتقدم محافظ سوهاج بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وموجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.



المصابون



المصابون بالحادث