محافظ بورسعيد: محطة التسمين تحولت لمركز توزيع اللحوم على مستوى الجمهورية

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مكثفة لمتابعة توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار إجراءات مواجهة احتكار بعض التجار للسلع وبيعها بأسعار مبالغ فيها، مؤكدا تواجد منافذ التوزيع التابعة لمشروع الإنتاج الحيواني بمحيط قصر ثقافة بورسعيد وبازار بورسعيد الجديد، وسوق العبور ببورفؤاد، وذلك لتوزيع اللحوم البلدي بسعر 130 جنيها للكيلو، وتوزيع السجق البلدي واللحم المفروم بسعر 120 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن هناك تنمية كبيرة في مشروعات الإنتاج الحيوانى ببورسعيد، والتى شهدت تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة وحققت معدلات إنتاج عالية.

وتابع : أن محطة تسمين الماشية توفر مزيد من الماشية والخراف تلبية لاحتياجات المواطنين ، والتي تعد من أكبر مشروعات التسمين على مستوى الجمهوريه وتبلغ طاقتها 10 آلاف رأس ماشية وتسجل المحطة حاليا أعلى معدلات النمو في تربية وتسمين وانتاج اللحوم حيث وفرت الاكتفاء الذاتى من اللحوم البلدية الحمراء لمحافظة بورسعيد وتحولت لمركز توزيع للحوم للمحافظات المجاورة ، ومركزا لتصنيع اللحوم ومنتجات الالبان على مستوى الجمهورية .

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الوعي بجهود الدولة المصرية في ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، ومواجهة الشائعات في هذا الشأن، مشيرا الى تواصل الحملات التموينية على جميع منافذ بيع السلع الغذائية لمنع محاولات التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع الغذائية من بعض التجار.