محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بمركزى أشمون والشهداء

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية والميدانية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقاً للصالح العام، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية ولا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والطرق المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفى مركز الشهداء، تم متابعة أعمال تركيب البلدورات وبالوعات الأمطار بشارعي شلضم والمركز الطبي بطول كيلو متر تمهيداً لأعمال الرصف، بالإضافة إلى متابعة قطع الفرمة وإزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة ورفع نواتج التطوير بطريق ( 732) من كوبري الحلفاية ( المشتل- الموقف الجديد- ساحل الجوابر- دراجيل) بطول 15كم، وكذا الأعمال التمهيدية لرصف طريق (16) بقرية جزيرة الحجر (مزلقان العراقية- سيدي صالح- زاوية الناعورة- كفر دنشواي- جزيرة الحجر) بطول 23 كم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".









