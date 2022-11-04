محافظ أسوان يتابع جهود وحدة حياة كريمة لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجولات الميدانية لوحدة حياة كريمة بالمحافظة لمتابعة معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى " على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وتفقد أعضاء الوحدة بقيادة المهندس ناجح مصطفى، مشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرى وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة ليستفيد منها أكثر من 18 ألف نسمة داخل 6 توابع.

وتضمنت جولة أعضاء وحدة حياة كريمة التى رافقهم خلالها مسئولى الشركات والمقاولين تفقد مشروع المجمع الخدمى بنسبة 90 % ، فيما جارى العمل فى مشروع المجمع الزراعى بنسبة 70 % ، وجارى العمل فى مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية الحكمة بنسبة 50 % ، وكذا جارى العمل فى مشروع إنشاء وحدة إطفاء قرية الآمال بنسبة 35 % ، وبالتوازى تم الإنتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة نقطة شرطه قرية الحكمة ، كما تم الانتهاء من مشروع إنشاء مدرسة الحكمة الثانوية.

وأكمل أعضاء وحدة حياة كريمة جولتهم بتفقد مشروع مد شبكات الغاز الطبيعى بقرى وادى النقرة ، وكذا الوصلات المنزلية بنسبة 50 % ، بينما جارى رصف الطريق من توشكى لوادى النقرة ، وباقى القرى بأطوال وصلت إلى 50 كم ، وتم تنفيذ حوالى 60 % حتى الآن وسط مشاركة لـ 3 شركات فى تنفيذ أعمال الرصف ، ويتزامن مع ذلك إستكمال العمل فى التشطيبات النهائية بوحدة إسعاف وادى النقرة بنسبة 75 % .



اسعاف



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رصف



مبان خدمية



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