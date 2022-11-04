محافظة الغربية تهنئ حامد خلاف لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للقوة البدنية

الغربية مصطفى عادل

هنأت محافظة الغربية البطل حامد خلاف ابن قرية ميت حبيش، وذلك لحصوله على المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن بعثة المنتخب المصري للقوة البدنية برئاسة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية.

وحصل خلاف، على الميدالية الذهبية وأول العالم في الديد لفت والبرونزية وثالث العالم في القوة البدنية، وهو ما يعد أول إنجاز تاريخي في محافظة الغربية في لعبه من أصعب الرياضات علي العالم.



وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التهنئة للبطل حامد خلاف، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم البطل وغيره من الأبطال الرياضيين من أبناء الغربية والذين حققوا بطولات دولية في حفل رياضي مطلع الأسبوع المقبل.







