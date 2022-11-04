محاضرة للدكتور زاهى حواس بذكرى مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قدم الدكتور زاهى حواس العالم الأثرى، محاضرة عن تاريخ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى الذكرى 100 لاكتشافها، وذلك بحضور مسئولى السفارة الأمريكية والبريطانية وضيوف الأقصر من حول العالم.

فيما قام تليفزيون اليوم السابع بجولة داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون فى الذكرى 100 لاكتشافها غرب محافظة الأقصر، حيث يتوافد منذ الصباح الباكر العشرات من السياح من حول العالم لزيارتها اليوم.

فيما بدأت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، الاحتفال بذكرى مئوية اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون فى البر الغربي، بتوافد الأفواج السياحية على زيارة المقبرة.

وشهدت محافظة الأقصر، ظهر اليوم الجمعة، الاحتفال بالذكرى المئوية لأعظم كشف أثرى على الإطلاق، وهو اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على يد عالم الآثار البريطانى هوارد كارتر يوم 4 نوفمبر 1922، حيث إنه بتلك المناسبة قام مركز البحوث الأمريكى بمصر بترميم بيته الذى يقع بالبر الغربى لمدينة الأقصر والمعروف باسم بيت كارتر.

وتم تنفيذ مشروع ترميم "بيت كارتر" فى الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2022، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة عائلة أدينا لى سيفين وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، وبهذه المناسبة سيستضيف مركز البحوث الأمريكى حفل افتتاح فى بيت كارتر فى 4 نوفمبر 2022 للاحتفال بإعادة افتتاحه رسميًا للجمهور بعد ترميمه وتطويره.

وشمل مشروع ترميم بيت كارتر إجراء بعض الأعمال الإنشائية وإعادة تنسيق المساحات الخضراء، وقد اقترنت هذه الأعمال تقديم لوحات إرشادية جديدة للزائرين وعرض حديث ودقيق تاريخيًا للتصميم الداخلى للبيت وأثاثه، وبناء على ذلك أجريت بعض الإصلاحات لمواجهة المشكلات الناجمة عن المياه التى أضرت بهيكل البيت المُشيّد بالطوب اللبن وأُدخلت بعض التعديلات على المساحات الخضراء لمنع حدوث أى أضرار مماثلة فى المستقبل، واستبدلت مواسير المياه القديمة والمكسورة فى البيت، وأزيلت الأسوار النباتية والأشجار التى كانت مزروعة بالقرب من جدران البيت، وأنشئت منطقة عازلة خالية من المياه حول البيت.