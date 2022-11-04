اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لوكاشينكو: وباء "كوفيد-19" مصطنع بهدف إضعاف اقتصاد دول العالم وخاصة الصين

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 07:19 م
لوكاشينكو: وباء "كوفيد-19" مصطنع بهدف إضعاف اقتصاد دول العالم وخاصة الصين الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو
أ ش أ

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 قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، "إن الجميع تقريبا يتفقون اليوم على أنه تم تنظيم جائحة "كوفيد-19" بشكل مصطنع من أجل إضعاف اقتصادات دول العالم وخاصة الصين".
 
وأوضح الرئيس البيلاروسي بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، في تصريحات اليوم /الجمعة/ - "أن أساس جميع المشاكل الاقتصادية في العالم هو "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه حذر منذ عامين من هذا الأمر.
 
وتابع لوكاشينكو: "أن 90 ٪ اليوم يتفقون على أن جائحة "كوفيد-19"مصطنعة، حيث كان الغرض منها دفع العالم كله نحو التراجع وخاصة الصين"، موضحا أن التضخم الحالي في العالم، بما في ذلك في بيلاروس، يعود إلى التضخم الذي أحدثته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ألكسندر لوكاشينكو

بيلاروسيا

كورونا

فيروس كورونا



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