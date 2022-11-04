كل ما تريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية؟.. إعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع من خلال عدد من الأسئلة والأجوبة لقراءه كل ما يريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ، من خلال إنشاء خط لتبادل 3 ألاف ميجاوات والذى يسمح ببيع الطاقة لدول الخليج العربي ، وفيما يلي كل المعلومات التي تخص مشروع الربط الكهربائى المصري السعودي :

1-متى وقعت مصر و السعودية الاتفاقية؟

**وقعت مصر والسعودية اتفاقية لإنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين لتبادل القدرات خلال أوقات الذروة فى أكتوبر 2021.

2-ما هى أهمية المشروع؟

**يعد هذا المشروع بداية الطريق لربط مصر مع دول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

3- كم تبلغ تكلفة المشروع ؟

** تبلغ تكلفة المشروع بالكامل مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 10 مليار جنيه.

4- ما هو العائد الاستثمارى من المشروع ؟

**يصل معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات.

5- ما حجم القدرات التى سيتم تبادلها بين البلدين ؟

**يتيح الخط تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات ، وتسمح الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر و السعوديه لبيع الطاقة لدول الخليج من خلال هذا الخط.

6- متى سيتم تشغيل الخط؟

**من المقرر تشغيل المرحلة الأولى مايو 2028 بقدرة 1500 ميجا وات.

7- ما نوع الخطوط التى سيتم انشائها بخط الربط بين البلدين ؟

** من المقرر أن يتم انشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث والأول من نوعها فى مصر .

8-ما هو الموقف الحالى للمشروع؟

* بدأ الجانبان المصري و السعودى فى أعمال الخاصة بإنشاء محطات المحولات و بخطوط النقل و بدء أعمال الحفر الخاصة بصب القواعد الخرسانية لوضع ابراج نقل الكهرباء بخط الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه ستبدأ في أول ديسمبر المقبل ، بالنسبة لحزمة الخط الهوائي ( بدر / طابا 2 ) جهد ٥٠٠ ك.ف بطول حوالي ( 220 کم ) قال المصدر أنه تم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي بنسبة 100% للمسار المتاح من الخط الذي تم تسليمه للمقاولين و تم الإنتهاء من أعمال الجسات بنسبة 55 % للمسار المتاح ، بالإضافة إلى إصدار أوامر الشراء لأبراج التعليق بنسبة 100 %.