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كل ما تريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية؟.. إعرف التفاصيل

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:00 ص
كل ما تريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية؟.. إعرف التفاصيل الربط الكهربائي
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع من خلال عدد من الأسئلة والأجوبة لقراءه كل ما يريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ، من خلال إنشاء خط لتبادل 3 ألاف ميجاوات والذى يسمح ببيع الطاقة لدول الخليج العربي ، وفيما يلي كل المعلومات التي تخص مشروع الربط الكهربائى المصري السعودي :
 
1-متى وقعت مصر و السعودية الاتفاقية؟
 
**وقعت مصر والسعودية اتفاقية  لإنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين لتبادل القدرات خلال أوقات الذروة فى أكتوبر 2021.
 
2-ما هى أهمية المشروع؟
**يعد هذا المشروع بداية الطريق لربط مصر  مع دول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
 
3- كم تبلغ تكلفة المشروع ؟
 
** تبلغ تكلفة المشروع بالكامل مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 10 مليار جنيه.
 
4-  ما هو العائد الاستثمارى من المشروع ؟
**يصل معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات.
 
5-    ما حجم القدرات التى سيتم تبادلها بين البلدين ؟
**يتيح الخط تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات ، وتسمح الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر و السعوديه لبيع الطاقة لدول الخليج من خلال هذا الخط.
 
6- متى سيتم تشغيل الخط؟
 
**من المقرر تشغيل المرحلة الأولى مايو 2028  بقدرة 1500 ميجا وات.
 
7-  ما نوع الخطوط التى سيتم انشائها بخط الربط بين البلدين ؟
** من المقرر أن يتم انشاء خطوط  النقل ومحطة محولات بنظام  DC  "التيار المستمر" التى تعد الأحدث والأول من نوعها فى مصر .
 
8-ما هو الموقف الحالى للمشروع؟
 
* بدأ الجانبان المصري و السعودى فى أعمال الخاصة بإنشاء محطات المحولات و  بخطوط النقل و بدء أعمال الحفر الخاصة بصب القواعد الخرسانية لوضع ابراج نقل الكهرباء بخط الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه ستبدأ في أول ديسمبر المقبل ، بالنسبة لحزمة الخط الهوائي ( بدر / طابا 2 ) جهد ٥٠٠ ك.ف بطول حوالي ( 220 کم ) قال المصدر أنه تم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي بنسبة 100% للمسار المتاح من الخط الذي تم تسليمه للمقاولين و تم الإنتهاء من أعمال الجسات بنسبة 55 % للمسار المتاح ، بالإضافة إلى  إصدار أوامر الشراء لأبراج التعليق بنسبة 100 %.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الربط الكهربائي مع السعوديه

الشركة المصرية لنقل الكهرباء



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