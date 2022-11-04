قادة أوروبيون يشاركون بـCOP27.. ماكرون وشولتز وميلونى وسوناك الأبرز

فاطمة شوقى

تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي إلى مدينة شرم الشيخ في أكبر حدث وأهم قمة يشهدها العالم الخاصة بالمناخ، ومناقشة التغيرات التي طرأت عليه في الآونة الأخيرة، وتستضيف مصر قمة تغير المناخ في دورته الـ 27، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، نيابة عن قارة أفريقيا، هو الأهم في تاريخ قمم المناخ الماضية والمقبلة.

وأكد حوالي 90 رئيس دولة حضورهم في شرم الشيخ ، ولكن من هم القادة الأوروبيون الذين يحضرون كوب 27 ؟

قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز سيتجه لمصر لحضور قمة المناخ ، وذلك بعد اطلاقه مبادرة مع نيجيريا حول المرونة الإقليمية للجفاف في قمة المناخ ، المنعقدة في مصر ، كما من المؤكد أن رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ستقوم بدور قيادى في تلك القمة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في قراءة المزاج الوطني عندما أعلن أنه سيتغيب عن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ للتركيز على القضايا المحلية الأسبوع الماضي، ولذلك فقد عاد ليعلن أنه سيذهب إلى شرم الشيخ لحضور القمة.

كما أكدت رئيسة حكومة إيطاليا ، جورجيا ميلونى إنها ستتجه إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ .

من بين القادة الأوروبيين ، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذى أكد حضوره لمؤتمر المناخ في مصر ، حيث يلعب ماكرون دورا مهما في قمة قادة العالم في الفترة بين 7 إلى 8 نوفمبر.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية إن المستشار الألماني اولاف شولتز سيذهب الى شرم الشيخ أيضا لحضور قمة المناخ.