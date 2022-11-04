فوز "نوعية طنطا" بمشروع لتطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن فوز كلية التربية النوعية بالجامعة بأحد مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة مليون و579 ألف جنيه لتمويل مشروع "تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية"، ضمن مشروعات وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف ذكي، أنه تم تحكيم مشروع "التربية النوعية" على عدة مستويات في إطار تنافسي مع باقي المشروعات المتقدمة، وتم اعتمادة كأحد المشروعات المؤهَّلة للتمويل طبقًا للمواصفات التي حددتها الوزارة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن هذا المشروع الفائز بدعم وتمويل الوزارة يعمل علي رفع كفاءة المجتمع الجامعي في مجال القياس والتقويم وتطوير منظومة الاختبارات من خلال إنشاء بنوك أسئلة، وإعداد الاختبارات الإلكترونية، وتطوير الاختبارات العملية والتطبيقية، مما يسهم في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، والتأكد من تحقيق مواصفات خريج قادر علي المنافسة في سوق العمل.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا عبده الإمام عميد الكلية عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة التزام الكلية بالإطار الزمني لتنفيذ المشروع والعمل على تقديم كل الدعم له، من أجل تحقيق مخرجاته علي الوجه الأمثل، مشيدة بالجهود المبذولة من الفريق التنفيذي للمشروع بقيادة الدكتور إبراهيم عجمي، مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية، والمدير التنفيذي للمشروع.

يذكر أنه قد تم تسلم عقد تمويل المشروع الفائز خلال فعاليات الملتقي السادس لمديري مراكز القياس والتقويم، تحت عنوان "نظم القياس والتقويم في ضوء متطلبات الجمهورية الجديدة"، يوم الأربعاء الماضى، بجامعة بنها، بحضور الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتورة سحر سيد أمين، مديرة مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حيث تم توزيع عقود المشروعات الجديدة للدورة السابعة لإنشاء مراكز القياس والتقويم والدورة الأولى لتطوير نظم الاختبارات الشفهية والعملية المديرين التنفيذين للمشروعات.