فقد ساقه فأصبح بطلا.. حسام لاعب منتخب رفع الأثقال: ذهبية أفريقيا البداية

دمياط - فريق المحافظات

كانت حياته عادية كأى شاب يسعى لكسب رزقه بالحلال، لم يكن طريق البطولات ضمن خطته، فقط كان يذهب لعمله يوميا لم يشغل باله بشىء آخر، وتعرض وهو فى سن الثامنة عشر لحادث أفقده مصدر رزقه، آلة زراعية أحدثت به إصابات فقد على إثرها ساقه اليسرى فأصبح بين عشية وضحاها من ذوى الهمم، لكنه خلال عامين فقط تمكن من العودة بقوة فأصبح بطل مصر فى رفع الأثقال فى أول مشاركة دولية له.

التقى "اليوم السابع" ببطل مصر فى رفع الأثقال للبارالمبياد، صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية فى أولى مشاركاته الدولية.

"حسيت إن الدنيا انتهت أول ما تعرضت للحادث، لكنى فكرت إزاى أقدر أكمل حياتى بعد الإصابة" هكذا بدا بطل منتخب مصر فى رفع الأثقال للبارالمبياد حديثه معنا، ليستكمل حديثه قائلا: "كنت أسعى لشىء أثبت به نفسى من جديد، أصبت باليأس فترة لكنى كنت أحاول المقاومة، حتى التقيت بالكابتن محمد تومة، هذا الشخص ساعدنى كثيرا فى تحقيق ما أريد".

وأضاف "بدأت مشوارى مع لعبة رفع الأثقال منذ عامين، شاركت فى بطولة الجمهوية الأخيرة، بعدها تلقيت دعوة انضمامى للمنتخب والمشاركة فى بطولة أفريقيا.. كواليس البطولة كانت كثيرة، عندما تلعب باسم مصر الأمر صعب جدا، مسئولية كبيرة لكن الحمد لله حققت هدفى ورفعت اسم بلدى، ذهبية أفريقيا مجرد بداية والقادم بطولة أوليمبية".

ووجه بطل منتخب مصر فى رفع الأثقال للبارالمبياد رسالة اختتم بها حديثه قائلا فيها "ما فيش مستحيل، واللى عايز يحقق هدفه هيوصل، المهم يكون فيه إرادة".



اللاعب-حسام-عمر-بطل-إفريقيا-في-رفع-الأثقال-للبارالمبياد



حسام-عمر-لاعب-منتخب-مصر-للبارالمبياد