غلق 3 منشآت مخالفة والتحفظ على 270 إشغالا متنوعا بحى المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مسائية مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، أسفرت عن غلق 3 منشآت والتحفظ على 270 إشغالا متنوعا، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحى.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، شوارع الأكاديمية كل من إسكندر إبراهيم وملك حفني بحري وخالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن التحفظ علي نحو «270» حالة إشغال متنوعة ورفع «60» حالة هالك تعيق الطريق العام، كما تم غلق «3» محال تجارية لمخالفتهم قرارات الغلق، وجاءت الحملة بتواجد الإدارات المعنية بالحي لفرض الانضباط، وإزالة كافة ما يعيق الطريق العام.



جانب من الحملة



حملة بحي المنتزة اول