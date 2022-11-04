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غدا شبورة كثيفة على الطرق وطقس مائل للحرارة والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:03 م
غدا شبورة كثيفة على الطرق وطقس مائل للحرارة والصغرى بالقاهرة 17 درجة شبورة
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

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