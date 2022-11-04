غدا.. انطلاق مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل بأسوان

تستضيف مدينة أسوان، مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل فى دورته السابعة، والذى يقام خلال الفترة من 5 وحتى 9 نوفمبر الجارى، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان، وبالتعاون مع وزارتى السياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم الفنى.
وعقدت إدارة المهرجان برئاسة الدكتورة هنا مكرم، اجتماعاً حضرته نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، للتحضير ووضع اللمسات النهائية لانطلاق فاعليات المهرجان، والتى تتضمن عروضا مسرحية للأطفال وورش فنية، ويشارك فيه فنانون من دول: "الأردن والكويت وعمان والسودان بجانب مصر".
أكدت نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن ذلك تأكيدا من الهيئة العامة لقصور الثقافة على أهمية المهرجانات الدولية لدعم وتوطيد العلاقات الودية والدولية وتحقيق التواصل والتقارب بين الشعوب العربية والأفريقية والأجنبية، فضلاً عن دور المهرجان فى تبادل الثقافات وتحقيق الترويج والتسويق السياحى.
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