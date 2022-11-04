غدا.. انطلاق مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل بأسوان

وعقدت إدارة المهرجان برئاسة الدكتورة هنا مكرم، اجتماعاً حضرته نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، للتحضير ووضع اللمسات النهائية لانطلاق فاعليات المهرجان، والتى تتضمن عروضا مسرحية للأطفال وورش فنية، ويشارك فيه فنانون من دول: "الأردن والكويت وعمان والسودان بجانب مصر".

أكدت نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن ذلك تأكيدا من الهيئة العامة لقصور الثقافة على أهمية المهرجانات الدولية لدعم وتوطيد العلاقات الودية والدولية وتحقيق التواصل والتقارب بين الشعوب العربية والأفريقية والأجنبية، فضلاً عن دور المهرجان فى تبادل الثقافات وتحقيق الترويج والتسويق السياحى.