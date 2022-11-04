طقس الإسكندرية اليوم.. تحسن في الأحوال الجوية "صور"

الإسكندرية -فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، حيث تشهد المحافظة استقرار نسبيًا على كافة أحياء الإسكندرية وتحسن فى حالة الطقس .



وكشفت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.







حالة الطقس بالإسكندرية



طقس الاسكندرية



طقس الاسكندرية



طقس اليوم



طقس اليوم