طرح 17 محالا تجاريا فى مدن بدر والقاهرة الجديدة والعبور بالمزاد العلنى

كتب أحمد حسن

قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ، إنه تم طرح 7 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح من (20 إلى 40 متر مربع) بالمركز التجاري المقام بقطعة الأرض رقم 54 بمنطقة الياقوت - بالحي الرابع عشر بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، أنه تم طرح 5 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 15 إلى 31 متر مربع) بالسوقين رقمـي (۱، ۲) بمنطقة 54 عمارة إسكان اجتماعي بالامتداد الشرقي، وطرح مخبز نصف آلي، وهايبر ماركت، بمساحة حدود السور الخارجي ( 1648.14 متر مربع) شاملة مساحة المباني 635 متر مربع والمقام على قطعة الارض رقم 28 بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن طرح 5 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (39، و 124 متر مربع)، ووحدتين إداريتين بمساحات تتراوح بين ( 40 و 82 متر مربع) بالسوق التجارية بمنطقة جاردينيا هايتس (أبو الهول سابقًا) بالتجمع الثالث بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

جدير بالذكرأنه تم إتاحة كراسات الشـروط والمواصفات بمقار أجهزة مدن العبور الجديدة وبدر والقاهرة الجديدة لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد.