صعود أسواق المال الإماراتية بختام الأسبوع.. و"أبو ظبي" ترتفع بنسبة 1.1%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث قفز المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.60% رابحًا 20.01 نقطة ليغلق عند مستوى 3350.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.5 مليون سهم محققة ما قيمته 268.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5111 صفقة لـ34 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.50%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاعات المرافق العامة، والسلع، والتأمين بنسبة 1.20%، 0.21%، 0.16%، على التوالي.

وزاد 23 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 7.69%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 5.59%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.02%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 2.36%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.1 مليون ورقة بقيمة 67.1 مليون درهم.

وارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 1.063% رابحًا 109.98 نقطة ليغلق عند مستوى 10454.94 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.447 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 357 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 17.5 ألف صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها الاتصالات بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.91%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%.

وقفز 30 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 5.98%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 5.56%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 5.49%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 6.9%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 3.16%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 2.87%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 303.1 مليون درهم.