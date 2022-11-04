صرف 25% من المقررات التموينية لشهر نوفمبر في بورسعيد

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن صرف 25% من المقررات التموينية لشهر نوفمبر للمواطنين الحاملين لبطاقات التموين.

وأشار "ثابت"، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى صرف حتى الآن 142.780 طن سكر، و30 طن أرز، و8.832 طن مكرونة، و72 ألف زجاجة زيت.

وأكد وكيل وزارة التموين على أن المديرية اتخذت كافة التدابير الخاصة بصرف المقررات التموينية المدعمة لـ 164 ألف أسرة في بورسعيد من أصحاب البطاقات التموينية، وأنه يجرى صرف المقررات من خلال 81 بدال تمويني و 24 فرع لمشروع جمعيتي.