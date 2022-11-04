شرطة التموين تواصل مطاردة المتهمين بالغش التجاري في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط المتهمين بالغش التجاري، والرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع التلاعب في أسعار السلع الأساسية.

أسفرت الحملة عن ضبط 82 قضية حيازة كمية من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى تحرير وضبط قضايا حيازة كمية من الدقيق المدعم، والسلع التموينية لبيعها بأسعار السوق السوداء.

كما تم ضبط عدد من قضايا حجب السلع، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.