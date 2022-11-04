اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأربعاء المقبل

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:54 م
شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأربعاء المقبل شبورة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية. 
 
- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- الجمعة 4 نوفمبر: 

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- السبت 5 نوفمبر: 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء  على فترات متقطعة.

-  الأحد 6 نوفمبر:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيدنشاط رياح أحيانا على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

- الاثنين 7 نوفمبر: 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

- الثلاثاء 8 نوفمبر والأربعاء 9 نوفمبر: 

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة