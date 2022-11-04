شباب المناطق الأولى بالرعاية يزورون مقر الحماية المدنية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضى

تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، استقبلت وزارة الداخلية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، عدداً من شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، فى إطار تقديم الوزارة الدعم لهم وترسيخ الوعى والانتماء الوطنى لديهم.