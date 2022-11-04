اليوم السابع
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الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:03 م
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شباب المناطق الأولى بالرعاية يزورون مقر الحماية المدنية.. فيديو

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:43 م
شباب المناطق الأولى بالرعاية يزورون مقر الحماية المدنية.. فيديو مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضى

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تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، استقبلت وزارة الداخلية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، عدداً من شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، فى إطار تقديم الوزارة الدعم لهم وترسيخ الوعى والانتماء الوطنى لديهم.
 
 
 

الداخلية

كلنا واحد

الحماية المدنية

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