اليوم السابع
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شاهد أعمال تركيب الكمر الخرسانى لمحور عمرو بن العاص بعد غلق شارع فيصل

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:01 م
شاهد أعمال تركيب الكمر الخرسانى لمحور عمرو بن العاص بعد غلق شارع فيصل تركيب الكمر الخرسانى لمحور عمرو بن العاص
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لأعمال تركيب الكمر الخرسانى لمحور عمرو بن العاص، أعلى شارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع (الشيخ الشربينى "المطبعة"، وعمرو بن العاص).
 
 
وأوضحت محافظة الجيزة فى بيان لها، أن أعمال إنشاءات مشروع محور عمرو بن العاص، تستلزم إجراء غلق كلى بشارع الملك فيصل فى الموقع المشار إليه؛ نظراً لوقوف معدة من الحجم الكبير "ونش رفع عملاق"، وذلك لمدة "يومان" على النحو التالي:
 
1-اليوم الجمعة الموافق 4 / 11 / 2022 العمل من الساعه 12 صباحا حتى الساعه 10 صباحاً.
 
2-يوم السبت الموافق 5 / 11 / 2022 العمل من الساعه 12 صباحا حتى الساعه 5 صباحاً.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتذليل كافه العقبات للإنتهاء من الأعمال. 
 
وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:
 
-أولا: حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير إتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثه والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال. 
 
-حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير أتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربينى "المطبعة" والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.
 
وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعى من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.
 
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غلق شارع الملك فيصل

شارع الملك فيصل

شارع الشيخ الشربيني

شارع عمرو بن العاص

الجيزة



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