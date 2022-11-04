وأوضحت الوزارة - وفقا لصحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية - أنها اكتشفت إصابة شخص بالغ من العمر 20 عاما كان قد وصل من الخارج في الأول من نوفمبر الجاري.

وكانت لجنة الطواريء التابعة ل​منظمة الصحة العالمية​، قد أعلنت الثلاثاء الماضي - في بيان - أن "تفشي مرض ​جدري القردة​ يمثل حالة طواريء صحية عامة تثير قلقا دوليا، ويشكل خطرا على المستوى الدولي، ويتطلب إجراءات منسقة من البلدان للحد من تأثيره".

ووفقا لأحدث بيانات لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل 77.2 ألف إصابة بجدري القردة منذ بداية عام 2022 في 109 دول، وتوفى 36 شخصا متأثرين بإصابتهم.