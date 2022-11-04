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زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي يغادر المستشفى بعد 6 أيام من الاعتداء عليه

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:57 ص
زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي يغادر المستشفى بعد 6 أيام من الاعتداء عليه نانسي بيلوسي وزوجها بول
كتبت : نهال أبو السعود

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أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بالكونجرس الامريكي خروج زوجها بول بيلوسي من مستشفى في سان فرانسيسكو بعد تعافيه من جراحة لإصلاح كسر في الجمجمة وإصابات في يده وذراعه.

قالت بيلوسي في بيان: "بول ممتن لمشغل 911 ، والمستجيبين للطوارئ ، وفريق العناية بالصدمات ، وموظفي وحدة العناية المركزة ، وجميع الطاقم الطبي على العلاج الممتاز والعاطفي المنقذ للحياة الذي تلقاه بعد الاعتداء العنيف في منزلنا"

وأضافت: "لا يزال بول تحت رعاية الأطباء حيث يواصل التقدم في عملية الشفاء الطويلة والشفاء إنه الآن في المنزل محاطًا بأسرته التي تطالب بالخصوصية".

تعرض بول بيلوسي ، 82 عامًا، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى لهجوم في منزله وخضع لعملية جراحية ناجحة لإصلاح كسر في الجمجمة وإصابات خطيرة أخرى لحقت به بعد الاعتداء عليه منذ ستة أيام.

ونقل بول بيلوسي إلى المستشفى بعد إصابته بكسر في الجمجمة يوم الجمعة بعد أن تعرض لهجوم في منزل الزوجين في كاليفورنيا بمطرقة من قبل مهاجم قيل إنه صرخ "أين نانسي؟ أين نانسي؟".

وجهت الشرطة الأمريكية لديفيد ديباب، 42 عاما، اتهاما بمحاولة خطف رئيسة مجلس النواب الأمريكى ومحاولة قتلها، والاعتداء على قريب مسئول فيدرالى واتهامات أخرى

وقالت وكالة اسوشيتدبرس إن ديباب أخبر الشرطة بأنه أراد أن يحتجز نانسى بيلوسى كرهينة، وأن يكسر ركبتيها لكى يظهر لأعضاء الكونجرس الآخرين أن هناك عواقب على أعمالهم، بحسب ما أعلنت السلطات.

وفى شكوى فيدرالية، قال المسئولون إن المعتدى كان يحمل أربطة وشريطا وحبلا فى حقيبة ظهر عندما اقتحم منزل الزوجين فى سان فرانسيسكو صباح الجمعة، وصعد إلى الطابق العلوى، حيث كان بول بيلوسى نائما، وطلب التحدث إلى نانسى.

 

 

 


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