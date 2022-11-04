اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رحلة فى مقبرة الملك توت عنخ آمون بالذكرى الـ100 لاكتشافها.. فيديو وصور

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 11:24 ص
رحلة فى مقبرة الملك توت عنخ آمون بالذكرى الـ100 لاكتشافها.. فيديو وصور رحلة فى مقبرة الملك توت عنخ آمون
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام تليفزيون اليوم السابع بجولة داخل مقبرة الملك توت عنخ أمون في الذكري 100 لاكتشافها غرب محافظة الأقصر، حيث يتوافد منذ الصباح الباكر العشرات من السياح من حول العالم لزيارتها اليوم.

فيما بدأت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، الاحتفال بذكري مئوية إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون في البر الغربي، بتوافد الأفواج السياحية على زيارة المقبرة.

وتشهد محافظة الأقصر، ظهر اليوم الجمعة، الاحتفال بالذكرى المئوية لأعظم كشف أثرى على الإطلاق، وهو اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر يوم 4 نوفمبر 1922، حيث أنه بتلك المناسبة قام مركز البحوث الأمريكي بمصر بترميم بيته الذي يقع بالبر الغربي لمدينة الأقصر والمعروف باسم بيت كارتر.

وتم تنفيذ مشروع ترميم "بيت كارتر" في الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2022، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة عائلة أدينا لي سيفين وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، وبهذه المناسبة سيستضيف مركز البحوث الأمريكي حفل افتتاح في بيت كارتر في 4 نوفمبر 2022 للاحتفال بإعادة افتتاحه رسميًا للجمهور بعد ترميمه وتطويره.

وشمل مشروع ترميم بيت كارتر إجراء بعض الأعمال الإنشائية وإعادة تنسيق المساحات الخضراء، وقد اقترنت هذه الأعمال تقديم لوحات إرشادية جديدة للزائرين وعرض حديث ودقيق تاريخيًا للتصميم الداخلي للبيت وأثاثه، وبناءاً على ذلك أجريت بعض الإصلاحات لمواجهة المشكلات الناجمة عن المياه التي أضرت بهيكل البيت المُشيّد بالطوب اللبن وأُدخلت بعض التعديلات على المساحات الخضراء لمنع حدوث أي أضرار مماثلة في المستقبل، واستبدلت مواسير المياه القديمة والمكسورة في البيت، وأزيلت الأسوار النباتية والأشجار التي كانت مزروعة بالقرب من جدران البيت، وأنشئت منطقة عازلة خالية من المياه حول البيت.

جانب-من-الحضور-لزيارة-المقبرة-(1)
جانب-من-الحضور-لزيارة-المقبرة-(1)

 

جانب-من-الحضور-لزيارة-المقبرة-(2)
جانب-من-الحضور-لزيارة-المقبرة-(2)

 

جانب-من-الحضور-لزيارة-المقبرة-(3)
جانب-من-الحضور-لزيارة-المقبرة-(3)

 

جانب-من-الحضور-لزيارة-المقبرة-(4)
جانب-من-الحضور-لزيارة-المقبرة-(4)

 

جانب-من-المقبرة-(1)
جانب-من-المقبرة-(1)

 

جانب-من-المقبرة-(2)
جانب-من-المقبرة-(2)

 

جانب-من-المقبرة-(3)
جانب-من-المقبرة-(3)

 

جانب-من-المقبرة-(4)
جانب-من-المقبرة-(4)

 

جولة-داخل-مقبرة-الملك-توت-عنخ-أمون-في-الذكري-100-لاكتشافها-(1)
جولة-داخل-مقبرة-الملك-توت-عنخ-أمون-في-الذكري-100-لاكتشافها-(1)

 

جولة-داخل-مقبرة-الملك-توت-عنخ-أمون-في-الذكري-100-لاكتشافها-(2)
جولة-داخل-مقبرة-الملك-توت-عنخ-أمون-في-الذكري-100-لاكتشافها-(2)

 

جولة-داخل-مقبرة-الملك-توت-عنخ-أمون-في-الذكري-100-لاكتشافها-(3)
جولة-داخل-مقبرة-الملك-توت-عنخ-أمون-في-الذكري-100-لاكتشافها-(3)

 

جولة-داخل-مقبرة-الملك-توت-عنخ-أمون-في-الذكري-100-لاكتشافها-(4)
جولة-داخل-مقبرة-الملك-توت-عنخ-أمون-في-الذكري-100-لاكتشافها-(4)

 

مقبرة-توت-عنخ-امون-(1)
مقبرة-توت-عنخ-امون-(1)

 

مقبرة-توت-عنخ-امون-(2)
مقبرة-توت-عنخ-امون-(2)

 

مقبرة-توت-عنخ-امون-(3)
مقبرة-توت-عنخ-امون-(3)

 

مقبرة-توت-عنخ-امون-(4)
مقبرة-توت-عنخ-امون-(4)

 

من-داخل-مقبرة-توت-عنخ-امون-(1)
من-داخل-مقبرة-توت-عنخ-امون-(1)

 

من-داخل-مقبرة-توت-عنخ-امون-(2)
من-داخل-مقبرة-توت-عنخ-امون-(2)

 

من-داخل-مقبرة-توت-عنخ-امون-(3)
من-داخل-مقبرة-توت-عنخ-امون-(3)

 


 


الاقصر

اخبار الاقصر

مقبرة الملك توت عنخ أمون

اخبار المحافظات

توت عنخ آمون



الموضوعات المتعلقة

"الغيوم والملك المظلوم".. فيلم وثائقى لـ«القناة الأولى» عن توت عنخ آمون

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 11:12 ص

"صباح الخير يا مصر" يعرض فيلما وثائقيا عن توت عنخ آمون: الغيوم والملك المظلوم

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 11:00 ص

4 أشياء رائعة من مقبرة توت عنخ آمون.. تعرف عليها

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 11:00 ص

100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. لماذا يعتبر الكشف الأثرى الأهم فى القرن العشرين.. لعنة الفراعنة ساهمت فى رواج أخباره.. والأثريون المصريون شاركوا هوارد كارتر فى الحدث الفريد من نوعه

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 11:00 ص

بيت المعمار يحتفل غداً بالذكرى المئوية الأولى لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 10:14 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة