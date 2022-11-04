رئيس برلمان لبنان يدعو اللجان المشتركة لعقد جلسة لدراسة مشروعات قوانين

إيمان حنا

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عددا من اللجان النيابية لعقد جلسة مشتركة، الاثنين المقبل، لدراسة مشاريع واقتراحات بـ 8 قوانين تتعلق بأمور اقتصادية وحرفية بالبلاد.

ووجه بري الدعوة للجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والشؤون الخارجية والمغتربين والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والبيئة والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية والزراعة والسياحة والتربية والتعليم العالي والثقافة.

وتضمنت مشاريع القوانين المطروحة مشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، والمعروف باسم قانون "الكابيتال كونترول" والذي يعد أحد أهم المطالب الضرورية اللازمة لإتمام الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، حيث كان من المفترض إقرار القانون منذ عدة شهور إلا أن الخلافات بين مجلس النواب والحكومة حول الخطة الكاملة للإصلاح والتعافي حالت دون إقرار القانون.