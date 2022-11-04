رئيس البرازيل الجديد يعلن مشاركته فى قمة المناخ بشرم الشيخ

فاطمة شوقى

أكد رئيس البرازيل المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مشاركته فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ، الذى ينعقد فى مدينة شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر، كما ستحضر أيضا القمة النائبة الفيدرالية المنتخبة مارينا سيلفا ، بصفتها ناشطة بيئية.

وأكد جليسي هوفمان، رئيس حزب العمال الذي ينتمي إليه لولا دا سيلفا، أن الرئيس المنتخب سيحضر قمة كوب 27، وذلك بعد أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس البرازيلي المنتخب لحضور القمة في رسالة هنأه فيها بالفوز بانتخابات الرئاسة، وفقا لصحيفة "او تيمبو" البرازيلية.

وأكد لولا دا سيلفا (PT) حضوره للمؤتمر الذى سيعقد فى مصر ما بين 6 إلى 18 نوفمبر، لمناقشة كيفية تنفيذ تدابير التخفيف من تغير المناخ و تمت دعوة لولا للانضمام إلى وفد حاكم بارا، هيلدر باربالو، نيابة عن اتحاد حكام منطقة الأمازون القانونية، وسوف يستفيد من الحدث لتعزيز التزامه بالأجندة البيئية للعالم.

ورحب علماء البيئة بفوز لولا في الانتخابات يوم الأحد بعد أن وعد خلال الحملة الانتخابية بحماية غابات الأمازون المطيرة واستعادة دور البرازيل القيادي في مجال تغير المناخ.

وأشارت الصحيفة البرازيلية، إلى أنه بين عامي 2004 و 2012، السنوات التي كان فيها لولا وديلما روسيف في قصر بلانالتو، انخفضت إزالة الغابات في غابات الأمازون بنسبة 80٪، ومع ذلك فقد ارتفع في عهد بولسونارو بنسبة 73٪ في السنوات الثلاث الأولى حليف لولا.