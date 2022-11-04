رئيسة البرلمان الأوروبى لإيطاليا: نحن أقوى لو بقينا معا أمام ارتفاع التضخم

فاطمة شوقى

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، لدى استقبالها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: "مرحبًا بالرئيسة في البرلمان الأوروبى".

وكتبت ميتسولا في تغريدة على تويتر، بعد أن استقبلت ميلوني في بروكسل، أمس الخميس: "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، الارتفاع الشديد لأسعار الطاقة وازدياد التضخم، يجب علينا أن نبقى معاً، ونحن أقوى إن بقينا معاً"، حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية.

وقبل وصول ميلوني إلى البرلمان، تناولت الغداء مع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، في مقر إقامة السفير بيترو بيناسي، جنوب بروكسل.

وبدت رئيسة الوزراء هادئة، وقد تركز النقاش على القضايا الاقتصادية التي تؤثر على إيطاليا.

ويرافق رئيسة الحكومة في رحلتها، وزير الشؤون الأوروبية رافاييل فيتو، عضو البرلمان الأوروبي السابق والرئيس المشارك لمجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين.