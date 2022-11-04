حملات نظافة وزراعة أشجار وأعمال تطوير بمدن محافظة كفر الشيخ.. صور

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة وكنس الشوارع، وزراعة الأشجار والنجيل الطبيعي، إضافة نظافة بالحدائق، وأعمال تجميل، بمدن بيلا والحامول دسوق وبلطيم ومصيف بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية ، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن إقامة سوق الجمعه وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وأشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على حملة نظافة شاملة بمختلف القطاعات والأحياء والشوارع تضمنت رفع المخلفات وتجريد التراكمات وتفريغ كافة صناديق القمامة، لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة، بجانب استمرار أعمال تجميل المنتزهات والتي تضمنت قص وتهذيب الأشجار وإزالة الحشائش بمنتزه أبو غنام من خلال فريق العمل بإدارة التنمية بالمدينة تنسيقًا مع قسم النظافة.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، اعمال زراعة نجيل طبيعي علي جانبي الطريق الرئيسي بالجزيرة الوسطى بمنطقة الزهراء وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجميل والرصف بالمنطقة علي ان يتم زراعة جانبي الجزيرة الوسطى بباقي الاماكن تبعاً ، كما تابع استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات.

وأشرف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال النظافة والتجميل بطريق الرافد الدولى وكورنيش مدينة بلطيم، وكافة شوارع المدينة ، ومحيط المدارس ، ودور العبادة ، والمصالح والهيئات الحكومية والخدمية ، والمواقف والسوق القطاعى ، وكورنيش مدينة بلطيم والمساكن الشرقية والغربية والدائرى البحري ومنطقة الهضبة ومقابر الشهداء ومقابر المسلمين، وذلك لرفع تجمعات القمامة والمخلفات وتفريغ الحاويات ونقلها للمقلب العمومي.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، منظومة النظافة بأحياء دسوق وتهذيب الأشجار ورى جميع الأحواض الزراعية، واضافة زراعات جديدة بالأحواض الزراعية بمداخل ومخارج المدينة و‏‏‏رفع الاتربة بجانب البردورات، وحملات النظافة الشاملة وتهذيب الاشجار بجوار المدارس ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الاتربة بجانب البردورات ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء ورفع تراكمات القمامة، بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا علي ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين.