حملات تفتيشية على مضارب ومخازن الأرز بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

شكلت مديرية التموين بالشرقية، حملة مكبرة برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيلة الوزارة وعبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية ومحمد سعد مدير عام الرقابة وبرفقة محمود جبر كبير مفتشي المديريه بالاشتراك مع حملة إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد محيى، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الأرز الأبيض قدرها 5 طن معبأ داخل عبوات كل عبوه 10 كجم وتم التحفظ علي الكميه المضبوطه لدي صاحب المضرب و بيعها لجمهور المواطنين بالسعر الرسمي 12 جنيه للكيلو.



كما تم تحرير محضر ضد "أ .س .أ " صاحب مخزن بناحية المنشر مركز ابوكبير لتجميعه كمية من الارز الشعير حصاد عام 2022 قدرها 7 طن بغرض بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وتم التحفظ علي المضبوطات ونقلها بواسطة سياره جامبو إلى شونة السباعي بأبوكبير.



وتم تحرير محضر ضد "و. و. أ .س" صاحب مخزن بناحية المنشر مركز ابوكبير لتجميعه كمية من الارز الشعير قدرها 10طن بغرض اعادة بيعه بالسوق السوداء بقصد التربح وتم التحفظ عليها بموجب إقرار استلام مضبوطات علي ذمة المحضر ليكون اجمالي الكميات المضبوطه من الارز الأبيض والشعير قدرها 22 طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



في سياق متصل، أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت 30233 طن و 384 كيلو أرز داخل 58 موقعا تجميعياً ،مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألف و92 فدان.



وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتاكد من خلوها من اي إصابات حشرية.





