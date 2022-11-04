حملات تشجير وزراعة أشجار منتجة وزينة ينفذها شباب شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء حملات للتشجير وزراعة أشجار منتجة وأشجار زينة يقوم بها الشباب، وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه وفى إطار التوسع فى تنفيذ مراكز الشباب فعاليات مبادرة اتحضر للأخضر التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يتم تكثيف أنشطة المبادرة بكل المواقع الرياضية.



وأشار إلى أنه فى مدينة الشيخ زويد قام فريق من برلمان الشباب وبالتنسيق مع جهات مجتمعية بتوزيع وزراعة أشجار الزيتون، كما شارك أعضاء برلمان الشباب وفريق التطوع فى مركز شباب الجناين بنطاق مركز بئر العبد بزراعة 100 شجرة مثمرة، لافتا إلى أنه تتواصل الفعاليات بكل المواقع الرياضية ومراكز الشباب.



وسبق وأعلن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء أنه فى ضوء تعظيم الاستفادة القصوى من كل مكونات البنية التحتية للإنشاءات المتنوعة وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، تمت زراعة 15 فدانا بمزرعة الشباب، قام بزراعتها الشباب من أعضاء أندية التطوع والجوالة وأعضاء برلمان الشباب، لافتا إلى أنه يرجع تاريخ إنشاء المزرعة إلى ثمانينيات القرن الماضى، وقتها قام شباب من جميع محافظات مصر بالاشتراك فى معسكرات العمل والتى كانت تنظمها وزارة الشباب حيث تمت زراعة 50 فدانا، وهى المساحة الكلية للمزرعة.



وأوضح أن الأعمال تضمنت رفع الكفاءة للمعصرة وتغيير السقف ودهان الأرضية بمادة عازلة وعمل صيانة للمعدات وخط الإنتاج الذكي الخاص بالقرية وصيانة لخط الإنتاج، وتم رش المزرعة خلال الموسم، لافتا إلى أنه يبلغ متوسط الإنتاج للفدان 2 إلى 3 أطنان حسب عمر ونوع الشجرة.





تسليم اشجار للمزارعين



تنفيذ حملات زراعه اشجار



حملات زراعة الاشجار



زراعة الاشجار



