جمارك مطار القاهره تضيط 70 هاتف محمول حاول راكب تهريبها

كتب ـ أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أيمن شملول مدير الإدارة بالإنابة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بهيئة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة البحث الجنائي بالمطار وإدارة الجمرك مفادها محاولة أحد الركاب القادمين من الشارقة على رحلة شركة طيران خطوط العربية رقم Gq 620 تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

قام أيمن شملول مدير الإدارة بالإنابة بتكليف وليد أحمد والسيد أحمد وإيمان موسى مأموري الجمرك وشريف بركات مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 70 هاتف محمول ماركة oppo... Realme داخل حقائبه.

قرر زكريا حسب الله إبراهيم مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 55 لسنة 2022، وقام بجرد وتحريز المضبوطات وليد أحمد وحاتم الضيف.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.