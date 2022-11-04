جامعة سوهاج تنظم ندوات وزيارات ميدانية لتوعية الطلاب بمشروعات حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

تنظم جامعة سوهاج بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، عدداً من الندوات التوعوية والزيارات الميدانية، لتعريف الطلاب بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوعيتهم بالجهود التنموية المبذولة بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر والعالم، والذي يهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجاً وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ خطوات تنفيذية مصاحبة لهذه الندوات، وهي تنظيم زيارات ميدانية للطلاب لمشروعات حياة كريمة التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز المحافظة، هذا بجانب منحهم فرصة للتطوع والمشاركة في هذا المشروع القومي الهام.

وأضاف صبري إبراهيم مدير رعاية الشباب المركزية، أن الندوات التوعوية والزيارات تستمر حتي يوم 5 ديسمبر القادم، مضيفاً أنه تم تنفيذ زيارة ميدانية للطلاب لقرية البربا بمركز جرجا للتعرف علي ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بها .

جدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية الاخري لكلاً من قرية أم دومة بمركز طما، قرية بني جميل مركز البلينا، مركز دار السلام، قرية شندويل مركز المراغة ومركز ساقلته.



التعريف بمشروعات حياة كريمة فى جامعة سوهاج



التعريف بمشروعات حياة كريمة فى جامعة سوهاج



التعريف بمشروعات حياة كريمة فى جامعة سوهاج