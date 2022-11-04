توافد زوار بورسعيد على سوق الأسماك بحى العرب لاكتسابه شهرة واسعة

بورسعيد محمد فرج

شهد سوق السمك الجديد بحي العرب، اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة العديد من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة للسوق خلال إجازة نهاية الأسبوع منذ افتتاحه.

وأكد عدد من زائري بورسعيد، حرصهم على زيارة السوق والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغداء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشاد المواطنون من محافظة بورسعيد، بالصرح الخدمي والتجربة الرائدة لمحافظة بورسعيد في مجال الاسواق، مؤكدين أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي، ويدار من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة و الأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

يذكر أن محافظ بورسعيد يجري جولات ميدانية باستمرار داخل سوق الأسماك، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، والتأكد من الحفاظ على المستوى الحضاري المتميز الذي يتمتع به سوق الأسماك، والذي يعد تجربة فريدة لمحافظة بورسعيد، وأصبح ملتقى للزائرين من جميع محافظات الجمهورية.

وفي محيط المنطقة، بدأ صرح جديد يجذب الٱلاف من زوار بورسعيد وأبناؤها وهو "سوق الملابس المستعملة الجديد"، والذي صمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية وأصبح منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق والمحاور، مما يجعل مجمع الأسواق بالعرب يمثل داون تاون مدينة بورسعيد، فضلا عن أن المول مزود بعشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة علي طول المول ويشمل كافيهات لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.

وأشاد عدد كبير من المواطنين بالنقلة النوعية التي شهدتها منطقة مجمع الأسواق بحي العرب، وخاصة سوق الملابس المستعملة، وقال محافظ بورسعيد أن مول الملابس المستعملة سيصبح داون تاون مدينة بورسعيد ويجذب ٱلاف الزائرين، وأوضح أن المول يقام على مساحة 16 ألف متر بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك.



جانب من توافد زوار بورسعيد على سوق الأسماك



زوار بورسعيد وإقبال على سوق الأسماك بحى العرب



سوق الأسماك بحى العرب ملتقى للزائرين (2)