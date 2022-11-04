تفاصيل غلق شارع فيصل.. استكمال تركيب الكمر الخرسانى لمحور عمرو بن العاص

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت إدارة المرور، منذ قليل وحتى الخامسة صباح غد السبت، وبشكل كلى شارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني "المطبعة"، عمرو بن العاص فى الاتجاهين، لاستكمال تركيب الكمر الخرساني لمشروع محور عمرو بن العاص، حيث تم الإغلاق أمس من منتصف الليل حتى الساعة 10 صباح اليوم الجمعة.

وكشف مصدر أمنى، عن تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع (الشيخ الشربيني "المطبعة" . عمرو بن العاص) بالاتجاهين والذى يستلزم إجراء غلق كلى بشارع الملك فيصل في الموقع المشار اليه نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ).

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

- أولا: حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير أتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثه والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير أتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربيني "المطبعة" والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.



الأعمال مستمرة



العمل يتواصل



الونش يرفع الكمر



بدء الأعمال



رفع الكمر