تعرف على 113 مشروعا فى قرى المراغة بسوهاج ضمن حياة كريمة.. صور

جاءت المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستهداف الفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة لتغيير الواقع بها من أجل مستقبل أفضل، حيث شملت المبادرة كل مناحى الحياة تعليمية صحية بنية تحتية وكان فى مقدمة تلك المشروعات التى بدأت بالفعل هو مشروع الصرف الصحى المشروع الذى يساهم فى حماية المنازل القروية من شبح الانهيار بسبب تزايد منسوب المياه الجوفية بها.

1 - 16 مشروعا للصرف الصحى، وإنشاء محطة معالجة.

2 - 22 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب.

3 - 33 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء.

4 - إنشاء وتطوير 17 وحدة صحية بالإضافة إلى إنشاء 4 مراكز جديدة لطب الأسرة، 4 نقاط إسعاف.

5 - إنشاء مستشفى مركزى جديد ورفع كفاءة 5 طرق داخلية.

6 - إنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية، و5 مجمعات للخدمات الزراعية.

7 - إنشاء وتطوير 6 مراكز للشباب.

8 - إنشاء 4 مراكز لتنمية الأسرة والطفل.

9 - ورفع كفاءة 2 وحدة إجتماعية.

10 - نسبة التنفيذ ببعض المشروعات بلغت 100%، فى قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي.



اسعاف بناويط (1)



اسعاف بناويط (2)



اسعاف بناويط (3)



اسعاف بناويط (4)



اسعاف بناويط (5)



اسعاف بناويط (6)



اسعاف بناويط (7)



انشاء 10 عمارات سكنية بالغريزات بالمراغة (1)



انشاء 10 عمارات سكنية بالغريزات بالمراغة (2)



انشاء 10 عمارات سكنية بالغريزات بالمراغة (3)



مجمع خدمات البطاخ بالمراغة (1)



مجمع خدمات البطاخ بالمراغة (2)



مجمع خدمات البطاخ بالمراغة (3)



مجمع خدمات البطاخ بالمراغة (4)



مجمع خدمات البطاخ بالمراغة (5)



مجمع خدمات البطاخ بالمراغة (6)



مجمع خدمات البطاخ بالمراغة (7)



مجمع خدمات الغريزات بالمراغة (1)



مجمع خدمات الغريزات بالمراغة (2)



مجمع خدمات الغريزات بالمراغة (3)



مجمع خدمات الغريزات بالمراغة (4)



مجمع خدمات اولاد اسماعيل (1)



مجمع خدمات اولاد اسماعيل (2)



مجمع خدمات اولاد اسماعيل (3)



مجمع خدمات اولاد اسماعيل (4)0



مجمع خدمات اولاد اسماعيل (5)



مجمع خدمات اولاد اسماعيل (6)



مجمع خدمات اولاد اسماعيل (7)



مجمع زراعي البطاخ (1)



مجمع زراعي البطاخ (2)



مجمع زراعي البطاخ (3)



مجمع زراعي البطاخ (4)



مجمع زراعي البطاخ (5)



مجمع زراعي البطاخ (6)



مجمع زراعي البطاخ (7)



مجمع زراعي البطاخ (8)0



مجمع زراعي البطاخ (9)



مجمع زراعي البطاخ (10)



مجمع زراعي البطاخ (11)



مجمع زراعي البطاخ (12)



محطة صرف صحي أولاد اسماعيل بالمراغة (1)



محطة صرف صحي أولاد اسماعيل بالمراغة (2)



محطة معالجة الغريزات بالمراغة (1)



محطة معالجة الغريزات بالمراغة (2)



محطة معالجة الغريزات بالمراغة (3)



محطة معالجة الغريزات بالمراغة (4)



محطة معالجة الغريزات بالمراغة (5)



محطة معالجة الغريزات بالمراغة (6)



محطة معالجة الغريزات بالمراغة (7)



محطة معالجة الغريزات بالمراغة (8)



مد خطوط الغاز الطبيعي بقرية البطاخ بالمراغة (1)



مد خطوط الغاز الطبيعي بقرية البطاخ بالمراغة (2)



مركز تنمية الاسرة بالبطاخ (1)



مركز تنمية الاسرة بالبطاخ (2)



مركز تنمية الاسرة بالبطاخ (3)



مركز تنمية الاسرة بالبطاخ (4)



مركز تنمية الاسرة بالبطاخ (5)



مركز تنمية الاسرة بالبطاخ (6)



مركز تنمية الاسرة بالبطاخ (7)



مركز تنمية الاسرة بالبطاخ (8)



مركز تنمية الأسرة بناويط المراغة (1)



مركز تنمية الأسرة بناويط المراغة (2)



مركز تنمية الأسرة بناويط المراغة (4)



مركز تنمية الأسرة بناويط المراغة (6)



مركز تنمية الأسرة بناويط المراغة (7)



مركز شباب الشيخ شبل (1)



مركز شباب الشيخ شبل (2)



مركز شباب الشيخ شبل (3)



مركز شباب الشيخ شبل (4)



مركز طب الاسرة بالجزازرة بالمراغة (1)



مركز طب الاسرة بالجزازرة بالمراغة (2)



مركز طب الاسرة بالجزازرة بالمراغة (3)



مركز طب الاسرة بالجزازرة بالمراغة (4)



مركز طب الاسرة بالجزازرة بالمراغة (5)



مركز طب الاسرة بالجزازرة بالمراغة (6)



مركز طب الاسرة بالجزازرة بالمراغة (7)



مركز طب الاسرة بالجزازرة بالمراغة (8)



مركز طب الاسرة بالجزازرة بالمراغة (9)



مركز طبي الجزازرة (1)



مركز طبي الجزازرة (2)



مركز طبي الجزازرة (3)



مركز طبي الجزازرة (4)



مركز طبي الجزازرة (5)



مركز طبي الجزازرة (6)



مركز طبي الجزازرة (7)



مركز طبي الجزازرة (8)



مركز طبي الجزازرة (9)



مستشفى المراغة المركزي (1)



مستشفى المراغة المركزي (2)



مستشفى المراغة المركزي (3)



مستشفى المراغة المركزي (4)



مستشفى المراغة المركزي (5)



مستشفى المراغة المركزي (6)



مستشفى المراغة المركزي (7)



مستشفى المراغة المركزي (8)



وحدة إطفاء أولاد اسماعيل ـ بالمراغة (1)



وحدة إطفاء أولاد اسماعيل ـ بالمراغة (2)