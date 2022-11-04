تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

يقدم "اليوم السابع" قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية):