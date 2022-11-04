تعرف على أعمال التطوير بمشروع "المصيف" برأس غارب × 7 معلومات.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجرى محافظة البحر الأحمر، متمثلة فى مجلس مدينة رأس غارب، أعمال التطوير بمشروع "المصيف" بمدينة رأس غارب، لتستقبل الأهالى الصيف المقبل، حيث تشمل عملية التطوير عدة محاور نستعرضها فى المعلومات الآتية..

- تبدأ أعمال التطوير بتطهير الشاطئ ووضع حواجز وموانع للسباحة بها حفاظا على أرواح المواطنين والمصطفين

- تبلغ مساحة الشاطئ 1200 متر وتضم أعمال التطوير كافتيريا

- كما تضم عملية التطوير إنشاء 14 دورة مياه لخدمة المصيفين والمترددين على الشاطئ والكورنيش

- وتضم عملية التطوير إنشاء 21 كابينة

- توفير خط مواصلات داخلية للربط بين المصيف والمدينة.

- ينفذ من خلال مشاركة مجتمعية و تنفيذا للخطة الاستثمارية للمحافظة

- يتم على مرحلتين بتمويل من وزارة السياحة

- يحتوى على 6 أكشاك و21 برجولة



أعمال التطوير بالمصيف والكورنيش



تطوير مصيف غارب



كورنيش غارب



يحتوى على 21 برجولة