تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 818 شاحنة و47 سيارة.



وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 397 شاحنة و 19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 421 شاحنة و 28 سيارة .



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينتين دليلة والحرية 2.



كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن بريدج وسينا وايلة وغادرت السفن بريدج وسينا وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1332 راكب بموانئها المختلفة







