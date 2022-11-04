تحرير 124 محضرا خلال حملات لمراقبة الأغذية فى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية بالطب الوقائي، شنت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضى، وتمكنت من المرور على 167منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأكد "مكين" أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 124 محضر مخالفات مضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وضبط 52 منشأة تعمل بدون ترخيص، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلقها.

تاتي تلك الحملات في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم سحب 103عينات مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 1100كيلو أغذية مختلفة وما يقارب 370 لتر عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية، لافتاً إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.