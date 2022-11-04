بوليتكو: "FBI" تلقت تهديدات مؤكدة ضد المعابد اليهودية في نيوجيرسي

كتبت : نهال أبو السعود

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيوارك ان الوكالة لديها معلومات موثوقة عن تهديدات واسعة النطاق للمعابد اليهودية بولاية نيوجيرسي، وفقا لمجلة بوليتكو.

قالت الوكالة الفيدرالية على تويتر: "نطلب في هذا الوقت أن تتخذ جميع الاحتياطات الأمنية لحماية مجتمعك ومنشأتك. سوف نشارك المزيد من المعلومات بأسرع ما يمكن. ابق متيقظًا في حالة الطوارئ اتصل بالشرطة. ... يأخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع التهديدات على محمل الجد ونحن نعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون للتحقيق بنشاط في هذا التهديد ونحن منخرطون أيضًا مع شركائنا الدينيين في المجتمع المتضرر"

وأكدت الوكالة الفيدرالية انها تتخذ إجراءات استباقية بهذا التحذير أثناء إجراء عمليات التحقيق، ولم تكشف عن تفاصيل حول طبيعة التهديد.

قال المدعي العام لنيوجيرسي مات بلاتكين في بيان إن تطبيق القانون عبر نيوجيرسي سيزيد من الدوريات في "مناطق حساسة ... في حذر شديد"، وأشار إن بعض الدوريات ستكون في مركبات رسمية والبعض الآخر لن يكون كذلك.

قال بلاتكين: "نواصل العمل معًا للحفاظ على نيوجيرسي آمنة ، ونجعل أولئك الذين قد يلحقون الأذى بسكان هذه الولاية يعرفون أن نيوجيرسي لن تكون موطنًا للكراهية أو التعصب أو العنف" ، مضيفًا أن أي نشاط مشبوه يجب أن يتم الإبلاغ عنه.

من جانبه قال الحاكم فيل مورفي إنه كان على اتصال بمكتب المدعي العام للولاية ومكتب نيوجيرسي للأمن الداخلي والاستعداد ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكتب مورفي على تويتر "نحن نراقب الوضع عن كثب ونعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لضمان حماية جميع دور العبادة".

ووجه النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر عن الولاية رسالة في بيان قائلا: "إلى أولئك الذين أطلقوا هذه التهديدات الإرهابية المعادية للسامية: لن نخشى. لن نتراجع في أعظم دولة في العالم ، ستنتصر الحرية الدينية وستخسر معاداة السامية والكراهية."

وبجسب التقرير، شهدت الحوادث المعادية للسامية ارتفاعًا في السنوات الأخيرة ، حيث بلغت أعلى مستوى لها في عام 2021 ، وأفادت دراسة صدرت في أبريل أن العدد الإجمالي للحوادث المعادية للسامية في نيوجيرسي ارتفع بنسبة 25 في المائة العام الماضي ، ليصل إلى 370 وهو الأكبر منذ عام 1979.