بتوقيع على الحجار.. مهرجان الموسيقى العربية يختتم حفلاته بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم، ختام فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 31، حيث أقيم حفل فني للفنان الكبير على الحجار بمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة نجوم الأوبرا.

وأعرب «الحجار» عن سعادته بحفل اليوم وأمتع جمهوره الكبير الذى استقبله بحفاوة بالغة بمجموعة من أشهر أغانيه التى قدمها على مدار مشواره الفنى الطويل بإلإضافة إلى تترات أشهر المسلسلات، والتى حققت نجاحا مستمرا واضعا بصمته الفنية عليها لتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.

منها يا موجا يا زرقا ،زى الهوى،المال والبنون،الزين والزينة،مسألة مبدأ،متصدقيش،يا العروسة،مغرم صبابة،فى قلب الليل،لما الشتا يدق البيبان،تجيش نعيش،إنت المدد،عارفة ،يا إسكندرانى وغيرها..وأختتم الحفل بأغنيته الشهيرة"بوابة الحلواني"... وقد نفذت تذاكر الحفل قبل أيام من موعده ليحمل شعار "كامل العدد".

وبالفاصل الأول من الحفل قدم نجوم الأوبرا مجموعة متنوعة ومختارة من ألحان الطرب الأصيل منها:

قلبى القاسي، من خطوة لخطوة يا قلبي،الدنيا ريشة فى هوا أداء الفنان محمود عبد الحميد ، من ألحان ملك العود "فريد الأطرش"أن جيت للحق أنا زعلانة، يا ساعة بالوقت إجرى أداء الفنانة ريم حمدى و من ألحان الموسيقار كمال الطويل حلفني،على صوتك،اداء الفنان محمد حسن واختتمت الفنانة أميرة أحمد الفاصل الأول من الحفل بأغنية كلمات.

يشار إلى أن فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تواصلت لمدة 15 يوما متتالية فى الفترة من 20 أكتوبرحتى 3 نوفمبر المقبل وضمت 39 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 99 فنان من 9 دول عربية هى مصر، المغرب ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، العراق ، البحرين ، السعودية ، تونس ، وأقيمت على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير ، معهد الموسيقى العربية ، الجمهورية ) ، مسرح سيد درويش ( اوبرا الاسكندرية ) وأوبرا دمنهور هذا الى جانب المؤتمر العلمى الذى عقد فى الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الماضى .

وناقش موضوع المسرح الغنائى علامات فارقة فى مسيرة الموسيقى العربية من خلال 7 محاور هى نشأة المسرح الغنائى العربى وازدهاره ، رواد التلحين والأداء فى المسرح الغنائى المصرى ، رواد المسرح الغنائى المصرى منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن ، التجارب الإبداعية للمسرح الغنائى فى البلاد العربية ، المسرح الغنائى العربى بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية ، تجارب مستحدثة فى المسرح الغنائى العربى ، قضايا جمع وتوثيق وإحياء المسرح الغنائى العربى ، بالاضافة الى المسابقة الفنية التى تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء للشباب والاطفال وذوى القدرات الخاصة والتميز للهواه فى العزف المنفرد على جميع الآلآت الموسيقية ، الى جانب معرضا لفنون الخط العربى للفنان المكرم محمد يوسف عبد اللطيف المغربى بقاعة صلاح طاهر.



الفنان على الحجار



على الحجار



أوبرا الاسكندرية