بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعي

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر- 4 نوفمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص عدد من المساحات لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "سكن لكل المصريين"، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 367.44 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، في إطار الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المحافظة ومقومات النهوض الصناعي، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بالترخيص في إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، فئة المائة جنيه، بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، في 27 سبتمبر 1822، وكذا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بالأقصر في 4 نوفمبر 1922، إلى جانب الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات في مساحة 1422 م2 والمنشآت المقامة عليها، بمشروع مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، لصالح إحدى الشركات، لإقامة أنشطة تجارية عليها، وكذلك الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً فى مساحة 4377 م2 الملحقة بقطعة الأرض رقم (30) البالغ مساحتها 74 ألف م2، الكائنة بهضبة أم السيد، بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات الفندقية والسياحية، والمقام عليها قرية سياحية، لتنفيذ عدد من الخدمات الخاصة بالقرية.

كما تمت الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، التصرف بنظام حق الانتفاع في مساحة 20 فداناً و5 قراريط، من أملاك الهيئة، المخصصة لجمعية العاملين بالهيئة للإسكان التعاوني، بجانب الإحاطة بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حتى 30 يونيو 2022، الذى استعرض أبرز مؤشرات نشاط الهيئة للعام المالى 2021– 2022، فى إطار دورها، حيث تخضع للإشراف العام لرئيس الوزراء، وتتولى مهام إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، واستثمار أموال المشتركين، فضلاً عن الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضِ في شبه جزيرة سيناء، لمدة عام، حتى يتسنى للمحافظة استكمال إجراءات التقنين، في ضوء قرب انتهاء العمل بالقرار المشار اليه، خاصة في ظل كثرة واستمرار المواطنين في تقديم طلبات التقنين.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، حيث شدد على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين، مكلفاً جهاز حماية المستهلك بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار من خلال الخط الساخن، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، ومحافظي الوادى الجديد، والجيزة، والقاهرة، ودمياط، وقنا، والدقهلية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى اجتماع مع رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولي الجهاز، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة مثل افتتاح مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ، وكذلك عقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور وزراء المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة للتنمية العمرانية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شهد سيادته مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، والهيئة العامة للمنافسة في السعودية؛ بهدف إيجاد إطار للتعاون الفعال بين الطرفين في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور سفير المملكة لدى القاهرة، وعدد من المسئولين السعوديين، بالإضافة إلى الوصول إلى مدينة شرم الشيخ، يرافقه وزيرا الصحة والسكان، والبيئة؛ وذلك في زيارة تفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية الجارية حالياً على مدار الساعة لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ بمدينة السلام، فضلاً عن جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي، حيث تفقد الصورة النهائية لمختلف مشروعات التطوير التي شهدها المطار بمختلف مكوناته، وذلك برفقة وزيري الصحة والسكان، والبيئة، ومحافظ جنوب سيناء، ونائبة وزير السياحة ونائبة المحافظ، كما تابع ومرافقوه، أعمال تطوير ميدان السلام والمنطقة المحيطة به، ضمن خطة التطوير والتشجير والإنارة، وتنسيق الموقع العام، التي تخضع لها ميادين مدينة شرم الشيخ تأهباً لاستقبال مؤتمر تغير المناخ COP27، وكذلك تفقد ومرافقوه أعمال تجهيز المنطقة الخضراء بمحيط المركز الدولي للمؤتمرات خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، حيث تم الانتهاء من مختلف الأعمال الخاصة بالبنية الأساسية والخدمات اللوجستية وأعمال الواجهات بالمنطقة، وجار الانتهاء من تأثيث مختلف الأقسام داخل المنطقة الخاصة بالوزارات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني، في حين تفقد ومرافقوه المستشفى الميداني المجهز داخل نطاق المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، حيث أكد أن هذه الجولة التفقدية تستهدف التأكد من جاهزية المستشفى الميداني للتأمين الطبي لمؤتمر تغير المناخ، نظراً لأهميته الشديدة في توفير الخدمات الصحية للوفود المشاركة في مؤتمر المناخ.

كما تفقد ومرافقوه، غرفة العمليات المركزية المسئولة عن إدارة الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجستية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب تفقد ومرافقوه المنطقة الزرقاء وامتداداتها بنطاق المركز الدولي للمؤتمرات خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، حيث تمت الإشارة إلى أن المنطقة الزرقاء وامتداداتها ستشهد جلسات عامة وخاصة، وأحداثاً جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية، ووسائل الإعلام ومنظمات وهيئات معتمدة بالإضافة إلى الاطمئنان على التجهيزات والاستعدادات النهائية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتأمين مؤتمر المناخ في إطار الخطة الشاملة للتأمين الطبي بالمدينة، حيث تفقد أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم ومشتقاته وتأمين المخزون الاستراتيجي منها.

وتضمنت الأنشطة أيضاً كما جاء في التقرير، تفقد ومرافقوه الممشى السياحي خلال متابعته للاستعدادات النهائية لعقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، حيث استمع لشرح من محافظ جنوب سيناء حول مستجدات أعمال الممشى السلام السياحي، الذي يتم تنفيذه بطول 6 كم على الجانبين بطريق السلام، وكذلك تفقد ومرافقوه عدداً من المشروعات الفندقية بمدينة شرم الشيخ، كما شهد افتتاح أحدث فنادق سلسلة كليوباترا بالمدينة، وذلك في إطار العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بمدينة شرم الشيخ؛ استعداداً لانطلاق مؤتمر المناخ، في حين تفقد ومرافقوه أعمال تنسيق الموقع العام بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، خلال زيارته للمدينة، حيث استمع لشرح من محافظ جنوب سيناء، الذي أوضح أن الحديقة المركزية تم تنفيذها على مساحة 40 فداناً بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، كما قام سيادته بجولة مسائية في شرم الشيخ للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ، تفقد خلالها ومرافقوه، أعمال الإضاءة الليلية التي تم تنفيذها بشوارع وميادين مدينة شرم الشيخ ، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إى فاينانس)؛ بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين فى قطاع الصناعة، كما شهد مراسم توقيع عقدي اتفاق بين وزارة التنمية المحلية من جانب، وكل من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والدولة للإنتاج الحربي، ممثلة في شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، من جانب آخر، بشأن توريد نحو 5 ملايين شجرة مستهدف زراعتها بالمحافظات.

واستكمالاً للأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع أورد التقرير أن سيادته شهد مراسم توقيع اتفاق تعاون بين صندوق التنمية الحضرية، وبنك التعمير والإسكان، بشأن حجز وتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات "سكن لكل المصريين"، الإضافة إلى إقامة مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزيرى البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، حيث قال إن الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري، مشيراً إلى تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في توزيع "كراتين" السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين، إلى جانب التعقيب على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي، حيث أكد أنه تم ترشيد جانب من استهلاك الغاز محلياً، بالنظر إلى أن الجانب الأكبر من استهلاك الغاز هو من نصيب محطات توليد الكهرباء، وبالتالي نجحت الدولة في تحقيق وفر 15% كمتوسط، يتم توجيهه إلى التصدير، لافتاً إلى أنه تم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لتحقيق الحوكمة والضبط.

كما شارك في فعاليات مؤتمر (المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية)، حيث تفقد معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات، الذي أقيم على هامش فعاليات المؤتمر، وذلك برفقة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، ورائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ (COP27)، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة، بجانب المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية)، حيث كرم أصحاب المشروعات المتأهلة في المبادرة " سفراء المحافظات" والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات المبادرة، مؤكداً أن مصر تتبنى معايير الاستدامة، وأن هذه المبادرة ستصبح فعالية سنوية، فضلاً عن متابعة الجهود المبذولة من "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات" بالمجلس، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وأيضا الرد على الأسئلة المطروحة من "الحوار الوطني" خلال المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، حيث أشار إلى إطلاق منصة تفاعلية من أجل تحديد الأولويات المجتمعية والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات

وبشأن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزير التنمية المحلية لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، مثل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والتعامل مع ملف التغيرات المناخية، وذلك بحضور مساعد وزير التنمية المحلية، ومدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة جهود الانتقال الحكومي إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وكذا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، فضلاً عن لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ حيث أكد أن حزم الحماية الاجتماعية على أجندة أولويات الحكومة في هذه المرحلة غير المسبوقة، إلى جانب العمل على استمرار معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن"، وكذلك لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل مستجدات أوضاع الشركات التابعة للوزارة والجهود الجارية لتطويرها، وجهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب لقاء مع سفير سيراليون بالقاهرة، حيث أشاد بعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط مصر وسيراليون، مؤكداً اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء من الدول الأفريقية، وذلك بحضور نائب مساعد وزير الخارجية.

كما عقد لقاء مع سفير سلطنة عمان في القاهرة، حيث أشاد بعلاقات الود والأخوة التي تربط مصر وسلطنة عمان منذ نحو نصف قرن، تميزت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين بتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك فى كل القضايا التى تهم الأمتين العربية والإسلامية، بجانب لقاء مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "القلعة" للاستشارات المالية، حيث أكد أن هذا اللقاء يأتى في إطار حرص الحكومة على التواصل الفاعل مع المستثمرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الخصوص، وذلك بهدف تذليل أية معوقات قد تواجههم، وذلك بحضور وزيري البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الجهات.