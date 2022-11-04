وأضاف كيجريوال - في تصريحات نقلتها قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية - أنه سيتم منع الأنشطة التي تقام في الخارج للصفوف الدراسية من الصف الخامس وحتى السابع إلى أن تتحسن جودة الهواء في المدينة، مشيرا إلى أن حكومة العاصمة تدرس فرض قيود على سير المركبات في الطرق.

من جهته، قال وزير البيئة في حكومة العاصمة الهندية جوبال راي، إن 50% من الموظفين الحكوميين سيعملون من المنزل، ونصح شركات القطاع الخاص باتخاذ تدابير مماثلة.

وواصل مؤشر جودة الهواء في العاصمة دلهي اليوم الجمعة، تسجيل مستوى "حاد" من التلوث لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات المجلس المركزي لمراقبة التلوث أن مؤشر جودة الهواء في دلهي سجل 426 "حاد" في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي للبلاد).

وتعتبر أي قراءة تتجاوز عتبة الـ400 خطيرة، حيث يمكن أن تضر حالة الهواء بالأشخاص الأصحاء وتنطوي على تداعيات خطيرة على من يعانون بالفعل من أمراض.