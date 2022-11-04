وقالت راب إنها بالنيابة عن المستشار كارل نيهمر، شاركت اليوم في قمة غرب البلقان في إطار عملية برلين.



ولفتت إلى أنه تم اليوم توقيع ثلاث اتفاقيات لتحسين التعاون بين أوروبا و الدول الست في غرب البلقان لافتة إلى أنه إذا تعاونت الدول بشكل وثيق فهذا يساعد أيضًا على كسر الحواجز والصراعات من الماضي.



وأضافت الوزيرة أنه "من مصلحتنا أن تصبح دول غرب البلقان أخيرًا جزءًا من عائلتنا في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنه "في الوقت الحالي يجب ألا نسمح للقوى الأخرى بممارسة نفوذها في محيطنا المباشر"، مشددة على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.