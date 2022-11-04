اليوم السابع
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القومى للمرأة يطلق حملة "بسيطة بس هتفرق على الخريطة" تزامنا مع مؤتمر المناخ

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:17 م
القومى للمرأة يطلق حملة "بسيطة بس هتفرق على الخريطة" تزامنا مع مؤتمر المناخ المجلس القومى للمرأة
كتب ــ محمود راغب

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يطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، حملة إعلامية جديدة خلال شهر نوفمبر الجارى، تحت عنوان "بسيطة بس هتفرق على الخريطة" حول الاستدامة البيئية وتغيير المناخ، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعى بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ من 6-18 نوفمبر.
 
وتتضمن الحملة مجموعة من الرسائل حول الدور الرئيسى للمرأة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك بأفكار بسيطة تصلح للتطبيق على كافة المستويات، كونها المحرك الرئيسي لتعزيز المسئولية المجتمعية من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
 
جدير بالذكر، أن الفنانة نيللي كريم والفنان أحمد أمين قاما بدعم الحملة من خلال مشاركتهما بالأداء الصوتي إيمانًا منهما بأهمية الدور القيادي للمرأة ودور المجتمع في مواجهة أزمة تغير المناخ.

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