القومى للمرأة بالشرقية: استهداف 600 سيدة ورجل بجلسات الدوار في قري حياة كريمة

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس يواصل سلسلة جهوده، ويستكمل مشروع تنمية الأسرة المصرية، داخل 41 قرية، ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضافت مقررة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم 6 جلسات من جلسات الدوار بقرى "بحر البقر 4- جزيرة سعود- الحجازية- منشأة أبو عامر- الصالحية الاحرار 7-منشأة راغب الطحاوى-" بمركز الحسينية، واستهدفت تلك الجلسات 600 سيدة ورجل، موضحة أن ذلك يتم بالتوازى مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية خلال الفترة من أبريل وحتى يونيه لرفع الوعى فى المجال الاجتماعى والاقتصادى للمراة فى قرى حياة كريمة، وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمبة المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقري حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.