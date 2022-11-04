القمر يقترن بالمشترى عملاق نظامنا الشمسى اليوم ويشاهد كنقطة بيضاء ساطعة للعين

كتب ـ محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربى، اقتران القمر بكوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى، اليوم الجمعة 4 نوفمبر، بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث سيفصل بينهما حوالى درجتان فى منظر جميل جدًا مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذا الاقتران سيحدث والقمر فى طور الأحدب المتزايد وهو ألمع بقعة فى سماء الليل، وجود القمر قرب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض فى الفضاء.

وكوكب المشترى رابع المع جسم فى قبة السماء بعد الشمس و القمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التى تعرف باسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وخلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هى نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وبمراقبة موقع القمر فى نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب فى دائرة البروج، لذلك فى اليوم التالى سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشترى مندفعا نحو الشرق وهى حركتة الطبيعية فى مدارة حول الأرض.